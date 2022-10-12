"Пожелай мне удачи в бою". Пермские артисты выступили с благотворительным концертом в Елани

Группа пермских музыкантов и артистов вернулась из воинской части в Елани, где они провели концерт. Приглашены были все желающие, но больше всех гостей ждали, конечно, пермяки. Некоторые из них к тому же получили весточки и подарки от родных. На часах 6.20 утра, место сбора - площадь воле ДК имени Солдатова. Именно отсюда отправятся единомышленники-артисты из Перми в учебный центр в Елани.В большом прицепе то, что удалось собрать своими силами и необходимое для того, чтобы провести благотворительный концерт для мобилизованных.Юрий Дым: "Мы взяли пару тотемов для подсветки фронта лиц, чуть-чуть звука, световое оборудование, которое должно задать атмосферу для концерта".Идея провести такое мероприятие в поддержку тех, кто сейчас в Елани, родилась спонтанно. Откликнулись самые разные люди: вокальные группы, сольные исполнители, шоумены, звукооператоры. Александр Ведерников помимо творческого подарка везет в Елань гуманитарную помощь и подарки, которые вручит лично.Александр Ведерников: "Одна девушка приехала в десять часов вечера на такси и так все оформила очень красиво и трогательно. Мы везем не только что-то такое общее".Из Перми до учебного центра, где мобилизованные проходят боевое слаживание, порядка 7,5 часов. Проезд заветного КПП и вот уже перед местным ДК встречают ребята из Пермского края и помогают с разгрузкой. Молодой человек с позывным «Смола» до повестки работал диджеем, а сейчас командует отделением. Говорит, очень рад новь прикоснуться к музыке."Я очень рад отзывчивости пермяков, эвент-индустрии, в которой я провел практически все года своей жизни. Многие насладятся, маленечко разгрузятся эмоционально".В зале 3-й батальон 1455-го полка. Преимущественно в него входят мужчины из Пермского края, но есть и те, кто из Томска, Омска, Уфы и Кургана. Среди них - добровольцы. Один из них молодой пермяк. Говорит, готовился заранее. На концерт пришел сразу после обеда и учений:"Стреляли, обучались, кидали гранаты, ползали, учимся потихонечку. Сегодня дали суп щи, каша гречневая с мясом, салат, сок".Программу концерта пермская делегация продумала так, чтобы она была у всех на слуху. Это и военные песни, и те, что из кинофильмов, современная поп-музыка и даже акустическая гитара.Волнения не скрывали ни артисты, ни зрители. Последнюю композицию "Группа крови" В. Цоя исполнили совместно, вместе с залом. И эмоций здесь было не скрыть.