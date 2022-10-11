Пермяки приехали в Елань с концертом поддержать земляков

В Еланском гарнизоне в Свердловской области, где проходят подготовку мобилизованные пермяки, завершился концерт, с которым приехали самые разные творческие молодые люди из Прикамья. Идея родилась спонтанно, реализовали всё за два дня. Репертуар - самый разнообразный: и классические произведения, и песни военные, и поп-музыка, которая у всех на слуху. Последнюю композицию артисты исполнили вместе с залом. На концерте присутствовали не только пермяки, но и представители из Уфы, Омска, Томска и Кургана."Сейчас все наладилось. Настроение у всех более-менее позитивное, все сплачиваются, идет слаживание коллектива. Работаем, общаемся, никто ни у кого ничего не отбирает. Рад отзывчивости пермяков, отзывчивости эвент-индустрии. Думаю, многие сегодня насладятся, разгрузятся эмоционально, получат заряд энергии, и в дальнейшем все будет намного лучше", - рассказал один из мобилизованных.