В Перми с рабочим визитом побывал министр науки и высшего образования Валерий Фальков
Еще свежи воспоминания сентября прошлого года, когда в результате теракта в университете пострадали несколько десятков человек. Валерий Фальков в очередной раз встретился с пострадавшими студентами и теми, кто оказывал первую помощь. Сегодня разговор шел уже о планах на будущее.
Поддержал министр и планы по реконструкции университетского кампуса. Об этом говорили и на заседании ректоров, и на личной встрече с губернатором.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Действительно, старейший вуз на Урале требует особого бережного отношения к себе. Я думаю, что совместными усилиями, с привлечением бизнеса, где-то и краевой бюджет будет выделять финансирование, надеемся на федеральную поддержку, мы перезапустим, как вы сказали, кампус университета".
В Пермском политехническом университете создана «Высшая школа авиационного двигателестроения». Все на базе вуза, но при непосредственном участии Объединенной двигателестроительной корпорации. Вот первое знакомство с предметом в 3D.
В лаборатории у студентов и аспирантов уже исключительно практические задачи — с помощью пушки испытывают на прочность детали двигателя.
Через месяц учебы первые участники проекта уже представляют, что теория здесь будет максимально совмещена с практикой. Чего, в общем, и добивается вся система российского высшего образования.
Валерий Фальков, министр высшего образования РФ: "Неплохая здесь учебно-лабораторная база. Но вот задача передовых инженерных школ, чтобы она была самая лучшая. И вас отобрали, замысел-то такой, чтобы вы получили все лучшее в части инженерного образования, и задачи должны быть реальные".
Термин «студенческий городок» применительно к Пермскому политеху подходит как нельзя лучше. В общежитиях здесь проживает 3,5 тысячи студентов и аспирантов. Самые комфортабельные и современные - 10 четырехэтажных корпусов для 400 студентов и один трехэтажный корпус для преподавателей.
Два корпуса «Югра» и «Парма» в кампусе отданы для отдельных корпоративных групп компании «ЛУКОЙЛ». Будущие нефтяники учатся здесь со всей страны. И на бытовые условия уж точно не жалуются.
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