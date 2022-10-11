В Перми с рабочим визитом побывал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным он принял участие в совете ректоров и посетил крупнейшие вузы, пытаясь оценить их потенциал.Пермский государственный национальный исследовательский — старейший вуз на Урале, а значит, именно с него начинается рабочий визит министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Знаменитый Ботанический сад, фонтан «Одуванчик» и исторический корпус — ровесник университета.Еще свежи воспоминания сентября прошлого года, когда в результате теракта в университете пострадали несколько десятков человек. Валерий Фальков в очередной раз встретился с пострадавшими студентами и теми, кто оказывал первую помощь. Сегодня разговор шел уже о планах на будущее.Поддержал министр и планы по реконструкции университетского кампуса. Об этом говорили и на заседании ректоров, и на личной встрече с губернатором.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Действительно, старейший вуз на Урале требует особого бережного отношения к себе. Я думаю, что совместными усилиями, с привлечением бизнеса, где-то и краевой бюджет будет выделять финансирование, надеемся на федеральную поддержку, мы перезапустим, как вы сказали, кампус университета".В Пермском политехническом университете создана «Высшая школа авиационного двигателестроения». Все на базе вуза, но при непосредственном участии Объединенной двигателестроительной корпорации. Вот первое знакомство с предметом в 3D.В лаборатории у студентов и аспирантов уже исключительно практические задачи — с помощью пушки испытывают на прочность детали двигателя.Через месяц учебы первые участники проекта уже представляют, что теория здесь будет максимально совмещена с практикой. Чего, в общем, и добивается вся система российского высшего образования.Валерий Фальков, министр высшего образования РФ: "Неплохая здесь учебно-лабораторная база. Но вот задача передовых инженерных школ, чтобы она была самая лучшая. И вас отобрали, замысел-то такой, чтобы вы получили все лучшее в части инженерного образования, и задачи должны быть реальные".Термин «студенческий городок» применительно к Пермскому политеху подходит как нельзя лучше. В общежитиях здесь проживает 3,5 тысячи студентов и аспирантов. Самые комфортабельные и современные - 10 четырехэтажных корпусов для 400 студентов и один трехэтажный корпус для преподавателей.Два корпуса «Югра» и «Парма» в кампусе отданы для отдельных корпоративных групп компании «ЛУКОЙЛ». Будущие нефтяники учатся здесь со всей страны. И на бытовые условия уж точно не жалуются.