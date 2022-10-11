← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.10.2022
По решению врачей несколько десятков мобилизованных пермяков вернутся домой
Кроме того, стало известно, что по решению врачей несколько десятков мобилизованных пермяков вернутся домой. В учебных центрах также работают волонтёры регионального штаба «Мы вместе». Они беседуют с призывниками о том, не нужна ли какая-то помощь их близким, оставшимся дома. При содействии муниципальных властей адресную поддержку получит каждая семья. Кроме того, Дмитрий Махонин поручил собрать информацию о потребностях пермских добровольцев, участвующих в боевых действиях, и оказать им необходимую помощь.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я прошу вас подготовить соответствующие предложения относительно того, чем нужно еще укомплектовать каждого жителя Пермского края, который мобилизован, и дам поручение Минфину выделить соответствующие ассигнования, Министерству промышленности Пермского края и торговли - обеспечить всем необходимым".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.10.2022
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