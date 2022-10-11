Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов доложил губернатору Дмитрию Махонину об итогах своей поездки в Тюмень, в учебный центр, где подготовку проходят пермяки, призванные в армию в рамках частичной мобилизации. Он рассказал, что там людей разместили в благоустроенных домах. Так что жалоб на условия проживания, как это было в Елани, нет. Еда тоже нравится. Виктор Батмазов, министр территориальной безопасности Пермского края: "Все переодеты в военную форму одежды и продолжают занятия. Идёт слаживание отделений, расчётов, взводов, рот. Люди вспоминают навыки, которые утрачены после службы в армии, движется боевая подготовка. Настрой у всех хороший, готовы к выполнению задач".Кроме того, стало известно, что по решению врачей несколько десятков мобилизованных пермяков вернутся домой. В учебных центрах также работают волонтёры регионального штаба «Мы вместе». Они беседуют с призывниками о том, не нужна ли какая-то помощь их близким, оставшимся дома. При содействии муниципальных властей адресную поддержку получит каждая семья. Кроме того, Дмитрий Махонин поручил собрать информацию о потребностях пермских добровольцев, участвующих в боевых действиях, и оказать им необходимую помощь.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я прошу вас подготовить соответствующие предложения относительно того, чем нужно еще укомплектовать каждого жителя Пермского края, который мобилизован, и дам поручение Минфину выделить соответствующие ассигнования, Министерству промышленности Пермского края и торговли - обеспечить всем необходимым".