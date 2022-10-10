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Благоустройство бульвара им. Советской Армии завершится до конца месяца
Напомним, капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии стартовал в 2019 году. На бульваре были отремонтированы пешеходная зона и фонтаны, переустроено наружное освещение. Работы ведутся в рамках подготовки к 300-летию столицы Прикамья.
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