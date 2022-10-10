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Благоустройство бульвара им. Советской Армии завершится до конца месяца →
В Нижегородской области состоялся VIII Слет поисковых отрядов "Никто не забыт"
Слёт - это общение за круглым столом, испытания по разным направлениям - таким как архивный поиск и топография, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи и не только. Юные поисковики могут продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом, найти новых друзей.
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