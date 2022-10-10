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Пермячку будут судить за разглашение персональных данных популярных артистов России
"Установлено, что в мае 2022 года обвиняемая в ходе переписки со своей знакомой в одном из популярных Интернет-мессенджеров скопировала путём фотографирования персональные данные клиентов сотовой компании, среди которых популярные артисты России, а также пыталась найти персональные данные других популярных людей и блогеров. Обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет.
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