Пермячку будут судить за разглашение персональных данных популярных артистов России

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы салона сотовой связи одной известной компании по предоставлению услуг сотовой связи. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения)."Установлено, что в мае 2022 года обвиняемая в ходе переписки со своей знакомой в одном из популярных Интернет-мессенджеров скопировала путём фотографирования персональные данные клиентов сотовой компании, среди которых популярные артисты России, а также пыталась найти персональные данные других популярных людей и блогеров. Обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет.