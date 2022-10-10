Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

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"Относительно теплая для данного сезона погода сохранится. Особенно тепло будет в первой половине недели, во вторую половину тоже будет выше климатической нормы, но если в начале недели на 5-7 градусов выше климатической нормы, то к концу недели всего на 2-3. С четверга осадки небольшой интенсивности накроют весь Пермский край. В пятницу-субботу ожидается в районе +5...+10 градусов, в Перми +8. В воскресенье будет 3-8 градусов, ветрено, в Перми около +6. ", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского ЦГМС.
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