Власти Уинского округа представили губернатору план комплексного развития территории

Власти Уинского округа защитили перед губернатором свой план комплексного развития территории. Там, как и везде, изменения уже начались.Новый учебный год в Уинской школе начался с новой дороги. Более 3 км грунтовки теперь под асфальтом, а сам проект вошёл в план комплексного развития округа.Светлана Коченовских, директор Уинской школы: "Школа у нас была открыта в 11 году, и вот только в этом году у нас появилась долгожданная дорога".Дорожное полотно здесь обновили за счёт субсидии из дорожного фонда Пермского края. А вот «историко-природный комплекс «Уинский парк» продолжает преображаться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».На территории парка находится бывшее здание Церкви Петра и Павла. У округа есть планы привести в порядок памятник архитектуры. Напротив малой сцены появится Дом культуры.В соседнем селе Нижний Сып памятника участникам Великой Отечественной Войны привели в порядок по программе инициативного бюджетирования.Файруза Нартдинова, председатель Совета ветеранов села Нижний Сып: "Старые заборы были - все это убрали, очистили, деревья все убрали старые".В деревне Красногорка в рамках развития преобразованных территорий отремонтировали водопроводные сети и водонапорную башню, а благодаря госпрограмме «Качественное здравоохранение» построили ФАП.Елена Крючкова, главный врач Уинской центральной районной больницы: "Жители ждут, когда мы пролицензируем данное здание, по плану это начало ноября".В округе также уделяют внимание поддержке предпринимателей. Один из примеров -- торговая компания по производству межкомнатных дверей, которая активно пользуется краевыми мерами поддержки.Игорь Перфилов, директор ТК «Сарко»: "Три раза мы получали субсидии, и часть этих денег мы как раз использовали на покупку оборудования".О том, что сделано и что только предстоит в Уинском округе, было представлено во время защиты комплексного плана развития во время системного часа под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Понятно, что есть потенциал в развитии сельского хозяйства, территория славится своим пчеловодством, поэтому здесь надо также рассматривать через призму развития туризма, и традиционно для таких территорий жители пишут о необходимости улучшения дорог, проездов, особенно в сельской местности".По итогам заседания глава региона поддержал предложенный план развития, отметив, что к совместной работе с муниципалитетом по ряду вопросов следует подключится профильным ведомствам.Алексей Зелёнкин, глава Уинского муниципального округа: "Ряд поручений губернатором даны в плане строительства школы в селе Нижний Сып и вопросы, связанных с инфраструктурной темой, это газификация и вопросы водоснабжения".Аналогичные документы разрабатываются во всех муниципалитетах Прикамья. Важно, что в их основе – мнение людей. Дорога до школы в Уинском была необходима всем: от мала до велика. В будущем тут должны появится ещё и пешеходные дорожки.