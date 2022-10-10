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В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 349 человек
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Верещагинском, Бардымском, Суксунском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Сивинском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Горнозаводском, Гремячинском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Октябрьском, Очерском, Чердынском, Березовском, Ординском, Уинском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 984 человека.
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