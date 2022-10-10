В школе №2 старшеклассники на один день поменялись местами с учителями

В школе №2 ученики на один день поменялись местами со своими учителями. Преподавали они, конечно, не сами себе, а ребятам помладше. В День учителя школьники устроили своим учителям концерт. Творческих ребят здесь много. Например, лауреаты международных конкурсов, ансамбль ложкарей «Лепота» и настоящая школьная рок-группа.В педагогическом составе школы № 2 не только чуткие, но и профессиональные люди - это и победители конкурсов профмастерства, и активные участники инновационных, метапредметных и творческих проектов. Школа является победителем всероссийского конкурса по гражданско-патриотическому воспитанию и абсолютным победителем первого Всероссийского конкурса «Успешная школа». Школа с более чем столетней историей активное участие принимает и в грантовых конкурсах. Планы на будущее грандиозные: развить исторический комплекс со школой, куда войдет музей Татищева, и, конечно, новые победы учителей и школьников.