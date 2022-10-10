Догазификация: как получить до 31 тысячи рублей в качестве компенсации

Участники программы догазификации смогут получить до 31 тысячи рублей в качестве компенсации. Разовую выплату дадут ряду категорий льготников на установку газового оборудования от фасада внутрь дома и только тем, кто еще не успел провести газ. Деньги за работу будут перечислять подрядчику, выполняющему работы. На эти цели в краевом бюджете заложено 88 миллионов рублей до 2024 года. Предполагается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться до 3 тысяч человек. Узнать о том, как получить выплату, можно в территориальных отделах социальной защиты.«Гражданину нужно обратиться в территориальное управление по месту жительства, получить справку о признании его нуждающимся и обратиться в специализированную организацию для того, чтобы заключить договор по подведению ему газа», - уточнила Ирина Петроградских, заместитель министра социального развития Пермского края.