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Догазификация: как получить до 31 тысячи рублей в качестве компенсации
«Гражданину нужно обратиться в территориальное управление по месту жительства, получить справку о признании его нуждающимся и обратиться в специализированную организацию для того, чтобы заключить договор по подведению ему газа», - уточнила Ирина Петроградских, заместитель министра социального развития Пермского края.
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