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В Перми пройдёт городской общественный форум
В рамках работы форума запланировано пленарное заседание «Новые идеи для нового времени». Также планируется обсуждение следующих вопросов:
– Внешние связи городского сообщества (развитие международного и межмуниципального сотрудничества городов – проблемы и перспективы);
– Вектор развития некоммерческих организаций (городские конкурсы и инициативные проекты для НКО, бизнес и НКО);
– Территориальные общественные самоуправления – генератор общественных инициатив в современном мире (в рамках стратегии развития ТОС в Российской Федерации до 2030 года);
– Экология города. Добровольческая (волонтёрская) деятельность на особо охраняемых природных территориях.
Также у участников будет возможность посетить коворкинги «Лаборатория городских инициатив» и «Деятельность в условиях неопределённости». Форум станет ежегодной площадкой для общения представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества для обсуждения тенденций развития третьего сектора в Перми.
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