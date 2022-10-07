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Богатый урожай: в Перми работает большая осенняя ярмарка
"Применяю приправы для шашлыка, лук, соль. Делаю рассольчик", - рассказывает фермер.
Первый покупатель спешит за свежим шашлыком, привлеченный аппетитным запахом.
Рядом мед сразу на нескольких прилавках. Самый свежий урожай и самый натуральный. Следующая палатка – шадейская со знаменитыми пельменями.
"Делаются из натурального сырья, с любовью. Вот и весь секрет. Все ручной работы".
Но сегодня здесь все берут сливочное масло. Народная молва сделала лучшую рекламу.
"Старый забытый сливочный вкус масла".
А еще здесь можно найти колбасы, в которых только мясо, в том числе, дичи – кабана и лося. Народные умельцы тоже приехали. Глиняная посуда ручной работы не оставит никого равнодушным. А набор инструментов на самом деле призван удивлять своим шоколадным вкусом. И конечно, в ассортименте представлены саженцы. Ярмарка «Осенняя» работает по адресу проспект Парковый, 66. В числе организаторов – администрация Перми и региональный Минпромторг.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми: "В течение осени практически каждую неделю по одной-две ярмарки мы проводим в различных районах города. С расписанием можно ознакомиться на сайте администрации города и пермского городского бизнес-инкубатора, как организатора этих ярмарок".
Всего на этот год в Перми запланировано 273 ярмарочных дня. И сейчас настала самая «жаркая» пора – фермеры спешат поделиться своим урожаем.
У «Ленты» торговые ряды ждут пермяков ежедневно до 8 октября с 12.00 до 20.00 часов.
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