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Богатый урожай: в Перми работает большая осенняя ярмарка

Большая городская ярмарка работает в Перми. Название «Осенняя». Ассортимент - от фермерских товаров до саженцев.Аромат шашлыка разносится по всей округе. Это фермер Виктор Балеевский из Октябрьского готовит угощение для гостей ярмарки. Мясо собственного производства.
"Применяю приправы для шашлыка, лук, соль. Делаю рассольчик", - рассказывает фермер.
Первый покупатель спешит за свежим шашлыком, привлеченный аппетитным запахом.
Рядом мед сразу на нескольких прилавках. Самый свежий урожай и самый натуральный. Следующая палатка – шадейская со знаменитыми пельменями.
"Делаются из натурального сырья, с любовью. Вот и весь секрет. Все ручной работы".
Но сегодня здесь все берут сливочное масло. Народная молва сделала лучшую рекламу.
"Старый забытый сливочный вкус масла".
А еще здесь можно найти колбасы, в которых только мясо, в том числе, дичи – кабана и лося. Народные умельцы тоже приехали. Глиняная посуда ручной работы не оставит никого равнодушным. А набор инструментов на самом деле призван удивлять своим шоколадным вкусом. И конечно, в ассортименте представлены саженцы. Ярмарка «Осенняя» работает по адресу проспект Парковый, 66. В числе организаторов – администрация Перми и региональный Минпромторг.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми: "В течение осени практически каждую неделю по одной-две ярмарки мы проводим в различных районах города. С расписанием можно ознакомиться на сайте администрации города и пермского городского бизнес-инкубатора, как организатора этих ярмарок".
Всего на этот год в Перми запланировано 273 ярмарочных дня. И сейчас настала самая «жаркая» пора – фермеры спешат поделиться своим урожаем.
У «Ленты» торговые ряды ждут пермяков ежедневно до 8 октября с 12.00 до 20.00 часов.

Опубликовано: 07.10.2022 в 12:03 в рубрике - Вести Пермь

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← В офисы МФЦ ежедневно за услугами обращаются более 12 тысяч жителей Прикамья

В Прикамье расширены меры поддержки на газификацию →

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