В офисы МФЦ ежедневно за услугами обращаются более 12 тысяч жителей Прикамья

В третьем квартале 2022 года специалисты многофункциональных центров оказали жителям Пермского края свыше 824 тыс. услуг. Чаще всего прикамцы обращались в МФЦ по вопросам, касающимся полномочий Росреестра, – регистрация недвижимости и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости – 507,2 тыс. запросов. Высоким спросом пользовалась услуга по регистрации на Едином портале государственных услуг – за ней обратилось 100,5 тыс. заявителей. Прописаться по месту жительства или пребывания через МФЦ пожелали 95,5 тыс. граждан.Как рассказали в пресс-службе ведомства, ежедневно в отделения «Мои Документы» в Пермском крае за услугами обращаются около 12,4 тыс. человек, 99,98% из них положительно оценивают работу учреждения.Наряду с внедрением цифровых сервисов центры «Мои документы» продолжают расширять спектр услуг, предоставляемых в привычном «бумажном» виде – в третьем квартале перечень пополнился на девять наименований.В частности, жители Перми теперь могут обратиться в МФЦ для подачи заявки на заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.Также появилась возможность обратиться в многофункциональные центры для того, чтобы прекратить начисление транспортного налога в случае, если транспортное средство изъято судебными приставами.