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В офисы МФЦ ежедневно за услугами обращаются более 12 тысяч жителей Прикамья
Как рассказали в пресс-службе ведомства, ежедневно в отделения «Мои Документы» в Пермском крае за услугами обращаются около 12,4 тыс. человек, 99,98% из них положительно оценивают работу учреждения.
Наряду с внедрением цифровых сервисов центры «Мои документы» продолжают расширять спектр услуг, предоставляемых в привычном «бумажном» виде – в третьем квартале перечень пополнился на девять наименований.
В частности, жители Перми теперь могут обратиться в МФЦ для подачи заявки на заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Также появилась возможность обратиться в многофункциональные центры для того, чтобы прекратить начисление транспортного налога в случае, если транспортное средство изъято судебными приставами.
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