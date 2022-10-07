В Прикамье расширены меры поддержки на газификацию

С 7 октября в Пермском крае ряд категорий льготников смогут получить компенсацию расходов на установку газового оборудования внутри дома. Максимальный размер единовременной выплаты – 31 146 руб. На нее смогут претендовать например инвалиды и пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 88 млн руб. на 2022-2024 гг.В течение 2022-2024 гг. этой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 3 тыс. жителей Прикамья. Она будет предоставляться территориальными управлениями Министерства социального развития Пермского края в заявительном порядке.
Если населенный пункт жителя попадает под программу догазификации, и он относится к одной из указанных выше льготных категорий граждан, то для консультации о возможности получить новую меру поддержки ему необходимо обратиться в территориальный отдел социальной защиты по месту жительства, сообщили в Минсоцразвития Прикамья.
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