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В Перми прошла большая игра «Рынок и капитал»
Предпринимательский турнир – это только первый отборочный тур большой общероссийской программы «Я в деле». Ее задача – развитие предпринимательских и управленческих навыков, а также опыта наставничества среди молодежи. Программа инициирована в январе этого года и реализуется при всесторонней поддержки Минобрнауки России. Григорий Сальников был одним из первых участников. Сегодня выступает уже как наставник проекта.
Григорий Сальников, наставник федеральной программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле» в Пермском крае: "Я очень сильно загорелся этим, захотел поделиться этими эмоциями и навыками как можно с большим количеством ребят".
Отборочные туры параллельно проводятся в 63 регионах России. В Пермском университете сегодня собрались около 40 участников, каждый четвертый пройдет в следующий тур. Победители турниров до конца года пройдут бесплатный курс предпринимательской грамотности.
Именно на это и рассчитана вся программа. Учебный план расписан на два месяца. Это время от разработки непосредственно самого проекта до начала продаж. И все это под руководством опытных федеральных экспертов-практиков.
Елизавета Попова, руководитель программы «Я в деле» в Пермском крае: "Курс направлен на создание бизнес-проектов. Наша команда считает, что молодежное предпринимательство – это базовая грамотность в 21 веке, такая же как, например, в начале прошлого века читать, писать. Поэтому мы учим ребят предпринимательству, учим брать на себя ответственность и создавать собственный бизнес, собственные бизнес-проекты".
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