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Для поддержки мобилизованных и их семей создается ресурсный центр быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край»
Ресурсный центр быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край» заработает в ближайшие дни. Пока же с вопросами по частичной мобилизации можно обращаться в организации краевой совет женщин и «Многодетные Пермского края». Краевые власти будут оказывать необходимую поддержку для реализации общественной инициативы.
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