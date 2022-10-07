← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.10.2022
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Губернатор проверил ход реализации приоритетных проектов культуры к 300-летию Перми
Дмитрий Тюрин, подрядчик: "В этом году мы планируем зайти в тепловой контур и подать тепло, для того чтобы в зимний период производить отделочные работы".
Здесь планируется разместить учебный корпус с концертно-репетиционным комплексом. Кроме того, проектом предусмотрена возможность проживания для иногородних учащихся.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин регулярно инспектирует стройки, которые должны быть завершены к 300-летию Перми, то есть в следующем году. Среди них – новая галерея, площадь которой будет превосходить существующую в семь раз.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Знаковый для нас объект, уникальный объект для нас и для России. Мы близки к тому, чтобы закрывать тепловой контур и проводить работы внутри этого объекта, чтобы опять же ввести его в следующем году".
Большая реконструкция идет в культурно-деловом центре снаружи и внутри. Здесь в перспективе смогут выступать и выпускники краевой музыкальной школы.
Как на каждом объекте - внимание на детали. На баннере есть детальная визуализация, как было и как будет. Зрительный зал, пока что на картинке, рассчитан на 830 мест.Сцену планируют сделать больше. Что касается используемых материалов и оборудования, рассказали строители, по максимуму стараются работать с отечественными производителями.
Таким образом, облик города меняется, прирастая новыми объектами, и речь не только об учреждениях культуры. Перечень большой. А оценку проделанной работе уже в юбилейном году смогут дать пермяки и гости краевой столицы.
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