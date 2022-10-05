«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.10.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.10.2022
Пермяк похитил более 150 электронных лотерейных билетов
«Инфофорум»: в Перми обсуждают вопросы информационной безопасности
Вдоль шоссе Космонавтов возведут временную объездную дорогу
Полицейские устанавливают личность подозреваемого в хищениях с чужой банковской карты
Очевидцы аварии задержали пьяного таксиста
Глава Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав призывных комиссий в Пермском крае
За неделю пермяки перевели телефонным мошенникам свыше 2 миллионов рублей
Синоптики рассказали о погоде на месяц
В Прикамье за сутки выявлено 624 заболевших коронавирусом
В гости на прикамские дачи зачастили бурундуки
Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконном обороте наркотиков
С 1 ноября в Перми создадут новую тарифную зону платных парковок
В Прикамье увеличены меры поддержки для села
В Перми обновлено покрытие автомобильной дороги плотины Камской ГЭС в районе шлюзов
Ударил «розочкой» в шею. Конфликт у пермского бара едва не закончился убийством
В Перми состоится премьера фильма «Сердце пармы»
От балаклавы до носков. В Кунгуре женщины шьют одежду для мобилизованных
Думский урок: пермским школьникам рассказали о всех возможностях самоуправления
Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Глава Перми совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022
За сутки в Прикамье выявлено чуть более 400 случаев коронавируса
В автобусе мужчина выхватил у пенсионерки телефон и сбежал
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Глава Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав призывных комиссий в Пермском крае
Синоптики рассказали о погоде на месяц
В Прикамье за сутки выявлено 624 заболевших коронавирусом
С 1 ноября в Перми создадут новую тарифную зону платных парковок
В Прикамье увеличены меры поддержки для села
В Перми обновлено покрытие автомобильной дороги плотины Камской ГЭС в районе шлюзов
От балаклавы до носков. В Кунгуре женщины шьют одежду для мобилизованных
Думский урок: пермским школьникам рассказали о всех возможностях самоуправления
Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Глава Перми совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район
Добавить комментарий: