Реконструкция ул. Крисанова: глава региона обратил особое внимание на соблюдение сроков и графиков работ

Ограничения в движении на шоссе Космонавтов в Перми, в районе строительства новой развязки с улицей Крисанова будут введены лишь в ноябре. Для этого здесь сегодня троят параллельные дороги, информация прозвучала в ходе визита губернатора Махонина на место будущей стройки.

Будут и новые остановки, и пешеходные дорожки. В проекте реконструкции шоссе Космонавтов в районе перекрестка Столбовой и Крисанова эти пункты лишь малая часть запланированных работ.

Первый этап строительства здесь стартовал с переустройства водовода, сетей наружной и ливневой канализации. Сейчас рабочие готовятся к возведению эстакады. Чтобы не останавливать движение, сооружают временные объездные пути.

Эдуард Рябовол, начальник строительного участка АО «АБЗ-Дорстрой»: "Никаких проблем не будет, здесь всё будет сделано в рамках соблюдения безопасности дорожного движения".

Ход работ на шоссе Космонавтов оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Во время инспекционного осмотра глава региона обратил особое внимание на соблюдение сроков и графиков работ.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас объект должен быть синхронизирован с реконструкцией улицы Карпинского".

Это не единственная на сегодняшний день масштабная стройка в краевой столице. Параллельно ведутся работы на улице Строителей на участке от улицы Вишерская до Папанинцев. В работе путепровод через железнодорожные пути. Закончить должны в 2023 году.

На стройке перехода улицы Старцева – проспекта Октябрят – Целинной обустраивают стапельную площадку для сборки будущих пролётных строений. Начало надвижки от улицы Юрша до Грибоедова запланировано на конец года.

Денис Тарасов, руководитель строительства ООО «СК «Химспецстрой»: "В октябре месяце к концу планируется поступление металла, ориентировочно в ноябре должна начаться надвижка".

Каждый из этих дорожный объектов по-своему уникальный, задачу они решают общую – создание комфортной городской среды. Так, автомобильная дорога по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина войдет в опорный дорожный каркас столицы Прикамья.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вместе с планами по реализации проекта «Пермь Экспо», у нас есть планы по строительству конгресс-центра в этой локации. Дальше мы должны в этом году законтрактоваться и выйти на стройку по следующему участку улицы Карпинского, и понятно, что через какое-то время к этому участку будет примыкать улица Строителей".

Благодаря обновленной магистрали центр Перми будет соединён с Индустриальным районом, что позволит разгрузить площадь у Центрального рынка.

Построить эстакаду здесь должны летом 2024 года. Соединить Столбовую и Крисанова, а также возвести мост через Данилиху в 2025 году.