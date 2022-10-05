В Прикамье отметили День учителя

В России отметили День учителя. Лучших в Прикамье награждали в Театре-Театре в Перми, впервые после пандемии - в очном формате.

Это урок биологии в Соликамской гимназии. Учитель Юлия Тессман знакомит девятиклассников со строением глаза. В помощь идут наглядные пособия.

В профильном медицинском 10-м классе будущие медики проводят опыты в области микробиологии. Изучают клетки луковицы под 50-кратным увеличением.

Тему здесь усваивает каждый. О сложном педагог рассказывает на простых примерах.

Милена Суханова, учащаяся 10 класса гимназии №1 г. Соликамска: "Очень нравится работать с Юлией Борисовной, к ней можно всегда обратиться за помощью, спросить что непонятно".

Педагог из Соликамска Юлия Тессман - один из лауреатов премии правительства Российской Федерации. Её работа оценена на самом высоком в стране уровне.

Юлия Тессман, учитель биологии Гимназии №1 г. Соликамск: "Это всё мне очень нравится, это мое. Общение с детьми, видеть эти бесконечно улыбающиеся глаза, когда они узнают что-то новое".

В этом году награждение лучших педагогов Прикамья проходит в очном формате - впервые после пандемии в Театре-Театре. С приветственным словом к педагогам выступает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нет важнее профессии, чем учитель. От вашего успеха зависит успех всего края, зависит наше будущее. Мы, конечно же, обязаны решать все сложности, которые вы испытываете в своем нелегком труде".

На торжественной церемонии обладатели федеральных и региональных наград за достижения в педагогической деятельности. Такие премии - одни из видов поддержки и стимулирования учителей в Прикамье.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Семьи доверяют учителям. А учитель становится очень часто центром вселенной для нашего ребенка".

В этом году по результатам оценки конкурсных материалов денежные премии присуждены 44 учителям из образовательных учреждений Прикамья. 19 педагогов удостоены федеральных премий в размере 200 тысяч рублей. Еще 25 присуждены региональные премии по 40 тысяч рублей.

Вне зависимости от специализации - будь это биология или изобразительное искусство, талант учителя заключается не только в том, чтобы передать свои знания. Педагог, в том числе, учит уважению и любви к ближнему.

Педагог из Соликамска Юлия Тессман уверена, именно те ценности, которые станут основой гармоничной жизни завтрашних взрослых.