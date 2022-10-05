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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.10.2022 →

Глава Прикамья Дмитрий Махонин изменил состав призывных комиссий в Пермском крае

В Пермском крае изменился состав призывных комиссий по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Об изменении состава стало известно из указа губернатора, опубликованного на портале правовой информации и подписанного Дмитрием Махониным. Теперь во всех призывных комиссиях должен присутствовать прокурор района города, где проходит частичная мобилизация. Помимо него в состав должен включаться и военный прокурор Пермского гарнизона.

Опубликовано: 05.10.2022 в 15:50 в рубрике - Вести Пермь

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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.10.2022 →

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