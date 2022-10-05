Думский урок: пермским школьникам рассказали о всех возможностях самоуправления

Глава Пермской думы Дмитрий Малютин призвал пермских школьников участвовать в развитии родного города. Он провел думский урок и рассказал о всех возможностях самоуправления.Книг в кабинете литературы много, и часть посвящена краевой столице. Когда есть время, Айгуль и другие ребята изучают страницы истории Перми. И у каждого старшеклассника есть что рассказать о малой Родине.Айгуль Габсатарова: "Очень много разных музеев, достопримечательностей. Много мест, которые можно посетить".Это лишь малая часть большого организма – города-миллионника, который должен развиваться. И у сегодняшних школьников есть все возможности для того, чтобы в этом развитии принимать непосредственное участие.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Кто-то из них примет решение в этой тематике развиваться дальше и прийти дальше работать в администрацию города Перми, в Пермскую городскую думу, в Контрольно-счетную палату".А начинать можно и сейчас, уверен спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин. В школе № 3 он провел «думский урок», на котором обсудил самоуправление и развитие города.Наталья Трушина, директор школы № 3: "На обычных предметных уроках не получить. А это жизненно важный опыт. И чтобы быть настоящим гражданином своего города, такие уроки в этом тоже помогают".Участие в волонтерском движении, в совете старшеклассников, в молодежных движениях и акциях – возможности есть для всех желающих. А цель понятна – сделать что-то полезное для своего города.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Каждый из вас может участвовать и, я считаю, должен участвовать в его развитии".В перспективе и вот так, если будет желание не только выбирать, но и быть выбранным. А депутаты сегодняшние готовы своим опытом делиться. Каждый в своем округе, встречаясь со школьниками старших классов.Думские уроки проводятся в Перми ежегодно. Депутаты выходят в школы, чтобы обсудить с ребятами насущные темы. По словам организаторов, эта практика себя хорошо зарекомендовала и обязательно будет продолжена.