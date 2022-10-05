От балаклавы до носков. В Кунгуре женщины шьют одежду для мобилизованных

В Пермском крае женщины объединились и начали шить одежду для мобилизованных - от балаклавы до носков. Потребовалось для этого сопереживание и помощь неравнодушных. Носки, белье, толстовки и ещё много другой одежды производится в швейной мастерской Светланы Шмыриной из Кунгура. Она и ещё около 30 человек объединились в небольшое сообщество, чтобы обеспечить всем необходимым мобилизованных мужчин на время службы.Светлана Шмырина: "Хочу что-то помочь, своим каким-то трудом, так как будет холодно: термобельё, флисовые кофты".Здесь у каждого своя задача. Кто-то шьёт одежду, кто-то занимается упаковкой, а кто-то пишет записки со словами поддержки. Собранное уходит не только мобилизованным, но и тем, кто уже давно находится на фронте. Например, у Дианы Малковой зять служит уже несколько месяцев. И остаться в стороне она не могла.Диана Малкова: "Вот это вся гуманитарная помощь мы знаем не понаслышке. Реально гуманитарная помощь доходит, реально ребята одеваются".В сборе гуманитарной помощи участвует весь Пермский край. Например, кунгурские дети отправили уже десятки рисунков с пожеланиями поскорее вернуться домой, а ветеран Великой Отечественной войны Александра Старцева из Александровска своими руками сшила шерстяные носки. Первая партия гуманитарной помощи уже отправилась в учебные центры, для подготовки мобилизованных. На подходе следующая. В планах у женщин наладить производство ещё и медицинских жгутов. Но им не хватает одной детали, поэтому просят о помощи. Женщины принимают помощь не только вещами и продуктами, но и деньгами. На них они покупают ткань для пошива новой одежды. Всего уже собрано около 60 тысяч рублей.