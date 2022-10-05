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Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Краевой кастинговый этап продлится до 25 декабря. За это время творческим коллективам региона предстоит пройти конкурсные этапы, по итогам которых будут определены победители в двух номинациях – среди молодежных и детских театров. Именно они и пройдут в окружной этап, где им предстоит встреча с финалистами из других регионов. Победители завершающего этапа будут отмечены денежными наградами, которые смогут направить на новые постановки и поездки своего коллектива. Подведение итогов фестиваля «Театральное Привожье» пройдет в 2023 году.
. Напомним, в 2022 году пермский студенческий театр «17-я Скрипка» (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) стал абсолютным триумфатором фестиваля. Его спектакль «Корова» по рассказам Андрея Платонова признан лучшим в номинации «Лучший молодежный спектакль», лучшим режиссером стала его руководитель Юлия Артемьева, а лучшей актрисой – исполнительница главной роли в спектакле Милена Колесникова.
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