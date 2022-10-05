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Глава Перми совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район
Елена Москвина, житель дома по ул. Юрша, 21: "Были установлены тренажеры, детская площадка и беседка".
Во время рабочего выезда в Мотовилихинский район глава Перми Алексей Демкин проинспектировал итоги ремонта. Для жителей рабочие так же сделали новые парковочные места.Полным ходом идет строительство парков и скверов в рамках подготовки города к 300-летнему юбилею. Так, обновленная зона отдыха появится на улице Гашкова.
На улице Братьев Варовых облагораживают территорию. Здесь рабочие укладывают плитку, устанавливают освещение.
А на улице Крупской аллея уже почти готова. Положили новый асфальт, осталось установить 23 скамейки.А еще к благоустройству сквера приступили на улице Макаренко.
Улицу Студенческую отремонтировали за счет городского бюджета в рамках программы «Малые дела». От улицы Технической до бульвара Гагарина уложили асфальт на проезжей части, на тротуарах, обновили газон, установили бордюры и ограждения.
Во время выезда Алексей Демкин провел встречу с жителями района. Кто-то задавал вопросы из зала. Люди из отдаленных микрорайонов присоединились к общению онлайн. В основном пермяков интересуют вопросы дальнейшего благоустройства.
Ответы жители получали сразу. По словам главы Перми, такие встречи позволяют оперативно решать проблемы людей.
Алексей Демкин, глава Перми: "Будем развивать социальную инфраструктуру, потому что по-прежнему высоко востребована на территории Мотовилихинского района. Развиваем спорт, развиваем социалку, развиваем места для отдыха".
Еще один объект, где требуется ремонт – школа олимпийского резерва «Олимп». Здесь дети занимаются акробатикой и греко-римской борьбой. В будущем году здесь отремонтируют спортивные залы.
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