Глава Перми совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район

Глава Перми встретился с горожанами на общественном приеме. Прямому разговору предшествовала инспекционная поездка Алексея Дёмкина по объектам городского строительства.Раньше по тротуарам невозможно было ходить, а сейчас двор дома по улице Юрша, 21 изменился до неузнаваемости, говорит Елена Москвина. Теперь вместо разбитых тротуаров – новые, свежий асфальт и на проезжей части.Елена Москвина, житель дома по ул. Юрша, 21: "Были установлены тренажеры, детская площадка и беседка".Во время рабочего выезда в Мотовилихинский район глава Перми Алексей Демкин проинспектировал итоги ремонта. Для жителей рабочие так же сделали новые парковочные места.Полным ходом идет строительство парков и скверов в рамках подготовки города к 300-летнему юбилею. Так, обновленная зона отдыха появится на улице Гашкова.На улице Братьев Варовых облагораживают территорию. Здесь рабочие укладывают плитку, устанавливают освещение.А на улице Крупской аллея уже почти готова. Положили новый асфальт, осталось установить 23 скамейки.А еще к благоустройству сквера приступили на улице Макаренко.Улицу Студенческую отремонтировали за счет городского бюджета в рамках программы «Малые дела». От улицы Технической до бульвара Гагарина уложили асфальт на проезжей части, на тротуарах, обновили газон, установили бордюры и ограждения.Во время выезда Алексей Демкин провел встречу с жителями района. Кто-то задавал вопросы из зала. Люди из отдаленных микрорайонов присоединились к общению онлайн. В основном пермяков интересуют вопросы дальнейшего благоустройства.Ответы жители получали сразу. По словам главы Перми, такие встречи позволяют оперативно решать проблемы людей.Алексей Демкин, глава Перми: "Будем развивать социальную инфраструктуру, потому что по-прежнему высоко востребована на территории Мотовилихинского района. Развиваем спорт, развиваем социалку, развиваем места для отдыха".Еще один объект, где требуется ремонт – школа олимпийского резерва «Олимп». Здесь дети занимаются акробатикой и греко-римской борьбой. В будущем году здесь отремонтируют спортивные залы.