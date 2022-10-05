Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022

Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» →

Глава Перми совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район

Глава Перми встретился с горожанами на общественном приеме. Прямому разговору предшествовала инспекционная поездка Алексея Дёмкина по объектам городского строительства.Раньше по тротуарам невозможно было ходить, а сейчас двор дома по улице Юрша, 21 изменился до неузнаваемости, говорит Елена Москвина. Теперь вместо разбитых тротуаров – новые, свежий асфальт и на проезжей части.
Елена Москвина, житель дома по ул. Юрша, 21: "Были установлены тренажеры, детская площадка и беседка".
Во время рабочего выезда в Мотовилихинский район глава Перми Алексей Демкин проинспектировал итоги ремонта. Для жителей рабочие так же сделали новые парковочные места.Полным ходом идет строительство парков и скверов в рамках подготовки города к 300-летнему юбилею. Так, обновленная зона отдыха появится на улице Гашкова.
На улице Братьев Варовых облагораживают территорию. Здесь рабочие укладывают плитку, устанавливают освещение.
А на улице Крупской аллея уже почти готова. Положили новый асфальт, осталось установить 23 скамейки.А еще к благоустройству сквера приступили на улице Макаренко.
Улицу Студенческую отремонтировали за счет городского бюджета в рамках программы «Малые дела». От улицы Технической до бульвара Гагарина уложили асфальт на проезжей части, на тротуарах, обновили газон, установили бордюры и ограждения.
Во время выезда Алексей Демкин провел встречу с жителями района. Кто-то задавал вопросы из зала. Люди из отдаленных микрорайонов присоединились к общению онлайн. В основном пермяков интересуют вопросы дальнейшего благоустройства.
Ответы жители получали сразу. По словам главы Перми, такие встречи позволяют оперативно решать проблемы людей.
Алексей Демкин, глава Перми: "Будем развивать социальную инфраструктуру, потому что по-прежнему высоко востребована на территории Мотовилихинского района. Развиваем спорт, развиваем социалку, развиваем места для отдыха".
Еще один объект, где требуется ремонт – школа олимпийского резерва «Олимп». Здесь дети занимаются акробатикой и греко-римской борьбой. В будущем году здесь отремонтируют спортивные залы.

Опубликовано: 05.10.2022 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022

За сутки в Прикамье выявлено чуть более 400 случаев коронавируса

В автобусе мужчина выхватил у пенсионерки телефон и сбежал

В Перми сносят аварийный дом на Комсомольском проспекте, 89

На шоссе Космонавтов произошла серия пожаров в частном секторе

В Кунгуре директор предприятия незаконно выписывал себе премии

В Прикамье проводится эксперимент по введению электронных водительских прав

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.10.2022

Глава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Осу

В краевой столице состоялся фестиваль северной ходьбы "Пермская прогулка"


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022

Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» →

Обратите внимание

в Перми

Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
В Пермской городской Думе завершили подготовку к сентябрьскому пленарному заседанию. Среди вопросов - начало отопительного сезона. Депутаты рассмотрят точечно те адреса, где по какой-то причине есть проблемы с подачей тепла. Одной из ключевых тем станут изменения в бюджете. Как заявлено, доход казны увеличился, соответственно, полученные средства необходимо перераспределить в приоритетные сферы. Параллельно продолжается работа над проектом бюджета на следующие несколько лет.
27.09.2022 в 09:44

Метки: Власть, Общество, в Перми

Мобилизация в Прикамье: с краевого сборного пункта отправили более 700 человек
На краевом сборном пункте накануне вечером состоялась первая отправка жителей Прикамья, призванных в рамках частичной мобилизации. Всего 19 автобусов, в списках - больше 700 человек. Пункт назначения - учебный центр, в котором призывники пробудут около месяца. Здесь они будут проходить обучение и боевое слаживание.
27.09.2022 в 08:30

Метки: Общество, Власть, в Пермском крае, в Перми

Забор и «Точка». Дорогу к школе перекрыло ТСЖ
Дорога к школе уперлась в забор. В Перми разгорается скандал вокруг нового корпуса «Точки», подход к которой перекрыло соседнее ТСЖ. В администрации говорят: земля муниципальная, а потому жильцы дома установили забор незаконно. Две конструкции — бетонная и металлическая — с 8 августа подлежат принудительному сносу по распоряжению районного главы. Пока демонтажа не произошло — ждут решения суда.
26.08.2022 в 09:13

Метки: Общество, в Перми, Образование

1 сентября в Прикамье свои двери откроют 6 новых образовательных учреждений
В День знаний в Прикамье свои двери откроют 6 новых образовательных учреждений. Об этом на заседании фракции ЛДПР сообщила краевым депутатам министр образования Раиса Кассина. Школы расположены в Перми, Краснокамске, Горнозаводском и Лысьвенском округах. Также до конца года открыть планируется еще 3 учреждения: в краевой столице и Косинском округе. Там будут поставлены цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, укомплектованы кабинеты технологии и робототехники. Всего только на подготовку школ к учебному году в регионе было выделено больше 2 млрд. рублей. В 360 зданиях проведен ремонт, установлена современная мебель, проведен ремонт систем отопления. Отдельно четыре школы преобразятся полностью к 1 сентября — капитальный ремонт по федеральной программе проведен в старых корпусах «Синтеза», «Фотоники», а также в 77-й и 22-й школах.
25.08.2022 в 10:35

Метки: Образование, в Пермском крае, в Перми

СМИ: пропавшие в Перми женщина и ее 5-летняя дочь найдены убитыми
В Перми завершены поиски пропавших мамы и дочери, которые приехали из Башкирии. Как сообщает портал 59.RU со ссылкой на поисковый отряд им. Ирины Бухановой, 45-летняя женщина и ее 5-летний ребенок найдены. Они погибли. Тела с признаками насильственной смерти обнаружены в лесу неподалеку от Перми. В настоящее время на месте работают следователи, официальных комментариев пока нет. Мама приехала из Башкирии в гости к подруге несколько дней назад. Последний раз женщину видели 17 августа на ул. Ветлужской в Дзержинском районе. Днем 18 августа они выходили на связь с родными. С тех пор их местонахождение было неизвестно.
25.08.2022 в 10:10

Метки: Преступления, в Перми

В России

Из Перми на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи
Из Перми отправили очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. В путь ушли 3 фуры общим весом почти в 60 тонн. В этот раз, вместе с продуктами первой необходимости, волонтеры собирали школьные принадлежности — таблицы и стенды, классные журналы, канцтовары для детей. В распределительный центр везут электрогенераторы и канистры для чистой воды.
25.08.2022 в 10:57

Метки: Общество, В России, В мире

Новый участок 4-полосной дороги Пермь – Екатеринбург обещают сдать осенью
Еще 11 километров новой дороги в четыре полосы на трассе Пермь – Екатеринбург стоимостью около 4 миллиардов рублей обещают сдать уже нынешней осенью. Об этом было заявлено во время инспекции стройки. Главный вопрос — что дальше с планами расширения дороги в направлении Кунгура. И здесь не все так гладко, федеральное финансирование пока не подтверждено, но на то и региональные власти, чтобы отстаивать интересы своего края. Депутаты уже планируют алгоритм действий - сделать запрос губернатору Пермского края, чтобы глава региона обратился с соответствующей просьбой на уровень федерации.
18.08.2022 в 11:20

Метки: Экономика, В России, в Пермском крае

В Перми наградили победителей юбилейного фестиваля «Щит России»
Сегодня в концертном зале отеля «Урал» состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса XXV Всероссийского патриотического фестиваля СМИ
12.08.2022 в 19:20

Метки: Культура, СМИ, В России

На первом турнире «Ural FC» пермяки одержали 9 побед
В Перми на площадке УДС «Молот» состоялся первый международный турнир Ural Fighting Championship. Участие в нем приняли 50 бойцов из 13 стран. Поединки прошли по правилам кикбоксинга К1 и ММА. В предварительных сражениях в октагон вышли 11 прикамских спортсменов. Для многих из них это был первый опыт выступления среди профессионалов. В итоге девять из них одержали победы.
05.07.2022 в 09:35

Метки: Спорт, В России

В Перми пройдут Всероссийские соревнования по аквабайку
В Перми 2 июля на центральном городском пляже пройдет I этап кубка России по аквабайку. Он проводится при поддержке Федерации водно-моторного спорта Пермского края и регионального Минспорта. Ожидается, что к соревнованиям присоединятся более 80 участников из разных регионов России. В полноводной акватории Камы спортсмены будут состязаться в дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл, гидрофлай. В рамках мероприятия соревнования также пройдут для детей 8-14 лет. Спортивные баталии на воде начнутся с 10.00 и продлятся до 20.00.
01.07.2022 в 12:35

Метки: в Пермском крае, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Синоптики рассказали о погоде на месяцСиноптики рассказали о погоде на месяц

В Прикамье за сутки выявлено 624 заболевших коронавирусомВ Прикамье за сутки выявлено 624 заболевших коронавирусом

В гости на прикамские дачи зачастили бурундукиВ гости на прикамские дачи зачастили бурундуки

Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконном обороте наркотиковЗавершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

С 1 ноября в Перми создадут новую тарифную зону платных парковокС 1 ноября в Перми создадут новую тарифную зону платных парковок

В Прикамье увеличены меры поддержки для селаВ Прикамье увеличены меры поддержки для села

В Перми обновлено покрытие автомобильной дороги плотины Камской ГЭС в районе шлюзовВ Перми обновлено покрытие автомобильной дороги плотины Камской ГЭС в районе шлюзов

Ударил «розочкой» в шею. Конфликт у пермского бара едва не закончился убийствомУдарил «розочкой» в шею. Конфликт у пермского бара едва не закончился убийством

В Перми состоится премьера фильма «Сердце пармы»В Перми состоится премьера фильма «Сердце пармы»

От балаклавы до носков. В Кунгуре женщины шьют одежду для мобилизованныхОт балаклавы до носков. В Кунгуре женщины шьют одежду для мобилизованных

Думский урок: пермским школьникам рассказали о всех возможностях самоуправленияДумский урок: пермским школьникам рассказали о всех возможностях самоуправления

Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

Глава Перми совершил рабочий выезд в Мотовилихинский районГлава Перми совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022

За сутки в Прикамье выявлено чуть более 400 случаев коронавируса За сутки в Прикамье выявлено чуть более 400 случаев коронавируса

В автобусе мужчина выхватил у пенсионерки телефон и сбежалВ автобусе мужчина выхватил у пенсионерки телефон и сбежал

Прокуратура принимает обращения по вопросам мобилизацииПрокуратура принимает обращения по вопросам мобилизации

Гастроли нового шоу «Бурлеск» в Перми продлятся до 16 октябряГастроли нового шоу «Бурлеск» в Перми продлятся до 16 октября

В Перми сносят аварийный дом на Комсомольском проспекте, 89В Перми сносят аварийный дом на Комсомольском проспекте, 89

Пермские фонтаны ушли на зимние каникулыПермские фонтаны ушли на зимние каникулы

На шоссе Космонавтов произошла серия пожаров в частном сектореНа шоссе Космонавтов произошла серия пожаров в частном секторе

В Кунгуре директор предприятия незаконно выписывал себе премииВ Кунгуре директор предприятия незаконно выписывал себе премии

В Прикамье проводится эксперимент по введению электронных водительских правВ Прикамье проводится эксперимент по введению электронных водительских прав

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.10.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.10.2022

Глава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в ОсуГлава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Осу

  • ГТРК

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную