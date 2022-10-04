«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022
За сутки в Прикамье выявлено чуть более 400 случаев коронавируса
В автобусе мужчина выхватил у пенсионерки телефон и сбежал
Прокуратура принимает обращения по вопросам мобилизации
Гастроли нового шоу «Бурлеск» в Перми продлятся до 16 октября
В Перми сносят аварийный дом на Комсомольском проспекте, 89
Пермские фонтаны ушли на зимние каникулы
На шоссе Космонавтов произошла серия пожаров в частном секторе
В Кунгуре директор предприятия незаконно выписывал себе премии
В Прикамье проводится эксперимент по введению электронных водительских прав
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.10.2022
Глава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Осу
В краевой столице состоялся фестиваль северной ходьбы "Пермская прогулка"
Глава Прикамья рассказал, как Пермский край поможет российской армии
Пермский министр проверил условия размещения мобилизованных в Елани
В Перми временно ограничат движение транспорта на двух участках шоссе Космонавтов
В Прикамье начали собирать необходимые вещи для мобилизованных
В Перми изменится расписание пяти автобусных маршрутов
Пермский край оказался на 5 месте в России по заболеваемости коронавирусом
В Перми начался монтаж «умных остановок»
В Заксобрание Пермского края внесен проект бюджета на ближайшие три года
Власти выделят 30 млн рублей на реконструкцию стадиона «Труд» в Кунгуре
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Прикамье выявлено чуть более 400 случаев коронавируса
В автобусе мужчина выхватил у пенсионерки телефон и сбежал
В Перми сносят аварийный дом на Комсомольском проспекте, 89
На шоссе Космонавтов произошла серия пожаров в частном секторе
В Кунгуре директор предприятия незаконно выписывал себе премии
В Прикамье проводится эксперимент по введению электронных водительских прав
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.10.2022
Глава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Осу
В краевой столице состоялся фестиваль северной ходьбы "Пермская прогулка"
Глава Прикамья рассказал, как Пермский край поможет российской армии
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