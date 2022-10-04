За сутки в Прикамье выявлено чуть более 400 случаев коронавируса
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Верещагинском, Бардымском, Суксунском, Кунгурском, Куединском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Осинском, Чердынском, Александровском, Березовском и Карагайском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 959 человек.
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