В автобусе мужчина выхватил у пенсионерки телефон и сбежал

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Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. 32-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого в том числе за аналогичное преступление, задержали и доставили в отдел полиции. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
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