В Кунгуре директор предприятия незаконно выписывал себе премии

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"Установлено, что мужчина, являясь директором муниципального унитарного предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, использовал свое служебное положение с целью личного обогащения. В период с июня 2019 года по июнь 2021 года он совершил хищения денежных средств путем необоснованного начисления и выплаты премий на свое имя", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Общая сумма ущерба, причиненного предприятию в результате противоправных действий гражданина, составила более 110 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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