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В Прикамье проводится эксперимент по введению электронных водительских прав
Иван Онорин: "Это в разы удобней по причине того, что очень часто бывает, например, с осени на зиму куртку поменял и документы забыл в другой куртке. А тут предъявляешь с телефона QR-код, и тебя отпустят".
С 1 октября Прикамье стало одним из пилотных регионов, который опробует такую систему. Новый сервис заработает на базе мобильного приложения «Госуслуги Авто». Важный нюанс - наличие электронных прав пока не отменяет «физические».
Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Следует помнить, что использование мобильного приложения не отменяет обязанности для водителей иметь при себе водительское удостоверение установленного образца в оригинальном виде. Сотрудники полиции вправе требовать для проверки оригиналы документов после предъявления электронной копии".
В полной мере законной электронная версия станет, когда будут приняты поправки в правила дорожного движения. Считывать QR-коды инспекторы предположительно будут с помощью специальных планшетов.
После ввода данных в приложение, оно просит добавить фото водительского удостоверения с двух сторон. Возможно, чуть позже приложение предложит сгенерировать уникальный QR-код.
Пока что под вопросом, как это будет происходить на трассах, где не ловит интернет. Автоюристы говорят, что такой формат виртуальных прав станет удобным и для сотрудников ГИБДД.
Александр Сидоров, авто юрист: "Прогресс не стоит на месте, мы к этому придем. Это будет облегчать в том числе поиск скрывшихся с мест водителей, поиск транспортных средств. Облегчит работу при взаимодействии с другими регионами. Польза будет от таких приложений".
Сколько будет длиться такой эксперимент, пока неизвестно. Необходимые поправки для того, чтобы узаконить электронные права, пока что не приняты. Так что заводить такой QR-код никого не обязывают. Насколько такой формат будет актуален - покажет время.
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