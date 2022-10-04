В Прикамье проводится эксперимент по введению электронных водительских прав

Вместо привычных удостоверений – смартфон. Пермский край стал одним из пилотных проектов, где проходит эксперимент по введению электронных водительских прав. Закачать их можно на портале Госуслуг. Иван Онорин рассказывает о возможностях только что скачанного приложения «Госуслуги Авто». Самое главное для него - появление возможности хранить здесь свои автомобильные права в электронном виде. Молодой человек считает, что такая цифровизация может стать удобной.Иван Онорин: "Это в разы удобней по причине того, что очень часто бывает, например, с осени на зиму куртку поменял и документы забыл в другой куртке. А тут предъявляешь с телефона QR-код, и тебя отпустят".С 1 октября Прикамье стало одним из пилотных регионов, который опробует такую систему. Новый сервис заработает на базе мобильного приложения «Госуслуги Авто». Важный нюанс - наличие электронных прав пока не отменяет «физические».Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Следует помнить, что использование мобильного приложения не отменяет обязанности для водителей иметь при себе водительское удостоверение установленного образца в оригинальном виде. Сотрудники полиции вправе требовать для проверки оригиналы документов после предъявления электронной копии".В полной мере законной электронная версия станет, когда будут приняты поправки в правила дорожного движения. Считывать QR-коды инспекторы предположительно будут с помощью специальных планшетов.После ввода данных в приложение, оно просит добавить фото водительского удостоверения с двух сторон. Возможно, чуть позже приложение предложит сгенерировать уникальный QR-код.Пока что под вопросом, как это будет происходить на трассах, где не ловит интернет. Автоюристы говорят, что такой формат виртуальных прав станет удобным и для сотрудников ГИБДД.Александр Сидоров, авто юрист: "Прогресс не стоит на месте, мы к этому придем. Это будет облегчать в том числе поиск скрывшихся с мест водителей, поиск транспортных средств. Облегчит работу при взаимодействии с другими регионами. Польза будет от таких приложений".Сколько будет длиться такой эксперимент, пока неизвестно. Необходимые поправки для того, чтобы узаконить электронные права, пока что не приняты. Так что заводить такой QR-код никого не обязывают. Насколько такой формат будет актуален - покажет время.