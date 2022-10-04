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На шоссе Космонавтов произошла серия пожаров в частном секторе
И это далеко первое ЧП в том месте. 30 сентября огнеборцы выезжали по тому же адресу. Местные жители говорят, что пожары здесь случаются регулярно. За последний месяц они насчитали не меньше пяти. Дома расселены, люди не страдают, но коммуникации раз за разом приходят в негодность.
Вагив Хадыров: "Каждый раз сгорают эти все линии - интернет, свет. Вот сейчас целый день, дома все находятся рядом с дорогой. Получается, что вся коммуникация сгорает. И заново чинят они, сами видите. Вообще ничего нет. Генератор привезли, завели и с генератором сидим".
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