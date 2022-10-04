На шоссе Космонавтов произошла серия пожаров в частном секторе

Не прекращаются пожары в Перми, на шоссе Космонавтов. Серия по-прежнему фиксируется в частном секторе неподалеку от школы №107. Очередной произошел накануне утром. По прибытии пожарных выяснилось, что огнём охвачены сразу несколько домов. Все они находились на первой линии к дороге и были расселены. Надежда Абиджа, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Поступило сообщение о пожаре в расселённом доме, расположенном по адресу город Пермь, улица шоссе Космонавтов, 297. По прибытии было установлено, что происходило горение двух заброшенных домов. Предварительная площадь пожара составила 160 метров квадратных. Угроза распространения на соседние строения отсутствовала".И это далеко первое ЧП в том месте. 30 сентября огнеборцы выезжали по тому же адресу. Местные жители говорят, что пожары здесь случаются регулярно. За последний месяц они насчитали не меньше пяти. Дома расселены, люди не страдают, но коммуникации раз за разом приходят в негодность.Вагив Хадыров: "Каждый раз сгорают эти все линии - интернет, свет. Вот сейчас целый день, дома все находятся рядом с дорогой. Получается, что вся коммуникация сгорает. И заново чинят они, сами видите. Вообще ничего нет. Генератор привезли, завели и с генератором сидим".