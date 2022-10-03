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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.10.2022

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Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 03.10.2022 в 21:30 в рубрике - Вести Пермь

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← Глава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Осу

В Прикамье проводится эксперимент по введению электронных водительских прав →

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