Глава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Осу
А это Осинская ярмарочная площадь. Разработали дизайн- проект школьники. На первом этапе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" открыли многофункциональную спортплощадку. Впереди еще два. Все увидел своими глазами губернатор Дмитрий Махонин.
Еще одной точкой рабочего визита в Осинский округ стал машиностроительный завод. При краевой поддержке предприятие закупает новое оборудование и расширяет штат сотрудников. География сотрудничества - от от Белоруссии до Казахстана. Дмитрий Махонин вместе с руководством завода обсудил возможность привлечения сюда новых высококвалифицированных кадров. У завода есть потенциал для успешной работы в рамках промышленной кооперации.
Масштабные преобразования прошли и в Детской школе искусств.
Дополнительное здание школы искусств открыло свои двери после реконструкции 1 сентября. Теперь здесь занимается в общей сложности 380 ребят.
Появились новые классы для занятия живописью и музыкой, закуплено новое оборудование. Как заявлено, комплексное развитие территорий в приоритете краевых властей.
Это на деле видят и сами жители, в том числе в отдаленных территориях.
Под председательством губернатора в местной администрации прошло совещания по вопросам реконструкции водовода в Крылово. На водоснабжение жаловались жители. Проект реализуется по федеральной программе «Чистая вода». Обещают закончить все досрочно. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Проверили ход реализации прокладки водопровода. Подрядчик берет обязательство до декабря водопровод переложить, а это означает, что надежность водоснабжения здесь будет решена полностью».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В краевой столице состоялся фестиваль северной ходьбы "Пермская прогулка"
Глава Прикамья рассказал, как Пермский край поможет российской армии
Пермский министр проверил условия размещения мобилизованных в Елани
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.09.2022
В Прикамье расширены меры поддержки на газификацию
Работа ГТРК "Пермь" победила на Всероссийском фестиваль в Тарусе
В Перми наградили лауреатов стипендии "Юное дарование"
В Перми состоялся марафон "Дума-онлайн"
В Прикамье работают профильные школы при вузах
Минтербез: о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации
Добавить комментарий: