Глава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Осу

Губернатор Пермского края в субботу отправился с рабочей поездкой в Осу. В повестке широкий спектр вопросов: поддержка села, благоустройство, промышленность.Козоводческое хозяйство открылось в деревне Щелкановка в 2016 году. Развивать ферму стараются ежегодно. В этом году открылся свой цех по переработке молока. Развитию способствует краевая поддержка- субсидии и гранты. Наталья Ларченкова, директор козоводческого фермерского хозяйства: "Государство нам помогает. Первоначально на семейную ферму мы получили 8 млн.»А это Осинская ярмарочная площадь. Разработали дизайн- проект школьники. На первом этапе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" открыли многофункциональную спортплощадку. Впереди еще два. Все увидел своими глазами губернатор Дмитрий Махонин.Еще одной точкой рабочего визита в Осинский округ стал машиностроительный завод. При краевой поддержке предприятие закупает новое оборудование и расширяет штат сотрудников. География сотрудничества - от от Белоруссии до Казахстана. Дмитрий Махонин вместе с руководством завода обсудил возможность привлечения сюда новых высококвалифицированных кадров. У завода есть потенциал для успешной работы в рамках промышленной кооперации.Масштабные преобразования прошли и в Детской школе искусств.Дополнительное здание школы искусств открыло свои двери после реконструкции 1 сентября. Теперь здесь занимается в общей сложности 380 ребят.Появились новые классы для занятия живописью и музыкой, закуплено новое оборудование. Как заявлено, комплексное развитие территорий в приоритете краевых властей.Это на деле видят и сами жители, в том числе в отдаленных территориях.Под председательством губернатора в местной администрации прошло совещания по вопросам реконструкции водовода в Крылово. На водоснабжение жаловались жители. Проект реализуется по федеральной программе «Чистая вода». Обещают закончить все досрочно. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Проверили ход реализации прокладки водопровода. Подрядчик берет обязательство до декабря водопровод переложить, а это означает, что надежность водоснабжения здесь будет решена полностью».