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Глава Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Осу →
В краевой столице состоялся фестиваль северной ходьбы "Пермская прогулка"
Сначала разминка на все группы мышц. И прежде всего плечевой пояс.
Пелотон запускают каждые две минуты, слотов раздали больше двух тысяч.
Требования к форме спортсменов не сложные: плоский ход, недлинный низ - чтобы судьи могли оценивать качество хода. Прогулка всё- таки пешая!На спортивный результат или для поднятия иммунитета вместе с "Пермской прогулкой" по Черняевскому лесу прошлись более 2 тысяч человек.
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