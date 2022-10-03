Глава Прикамья рассказал, как Пермский край поможет российской армии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о помощи стране, которую Пермский край может оказать стране, помимо частичной мобилизации."Миссия Пермского края - обеспечить оборонно-промышленный комплекс. В крае более 20 предприятий, сейчас идет их масштабная реконструкция. Нам надо обеспечить строительными материалами, рабочей силой, сделать все, чтобы в максимально короткий срок появились новые цеха, новые мощности по производству систем залпового огня, орудий по артиллерии, порохов, прочих сопутствующих товаров, которые необходимы для нашей армии, чтобы максимально закончить специальную военную операцию", - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.Глава Прикамья Дмитрий Махонин в Москве присутствовал на церемонии подписания президентом Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это эпохальное событие, которое мы вместе с вами переживаем. В мае 2014 года посчастливилось быть в Крыму с рабочим визитом. Я видел, как люди встречали объединение с Россией, В Крыму, Севастополе: они действительно ликовали - я видел это собственными глазами. Когда потом видишь мнение, что кого-то принудили или заставили - конечно, это полная чушь. И в данном случае тоже прошел референдум, люди высказались в пользу того, чтобы дальше жить и развиваться вместе с Российской Федерацией. Опять же посчастливилось вчера сидеть с делегациями из Херсонской и Запорожской областей. Видел реакцию этих людей. Люди надеются и верят в Россию, как в государство, которое защитит их. А наша задача - сплотиться вокруг этих решений, сделать так, чтобы полностью обеспечить безопасность людей. Есть к чему стремиться. Летом побывал в Северодонецке, посмотрел, как люди там живут, в каких условиях, и помочь конечно же после восстановления мирной жизни - по сути помочь восстановить эти города".