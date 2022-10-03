Пермский министр проверил условия размещения мобилизованных в Елани

В минувшие выходные стали известны результаты поездки министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова в учебный центр в Елани Свердловской области. Именно там находится большая часть призванных по частичной мобилизации жителей Прикамья. Видео инспекционной поездки в своей Telegram-канале опубликовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов ознакомился с бытом пермяков и пожелал удачи:"Желаю вам дачи и успехов, чтобы сборные мероприятия прошли с хорошей оценкой. Пожелаю вам удачи при выполнении боевых задач".Поездка была инициирована губернатором Пермского края Дмитрия Махонина. О результатах он рассказал во время рабочего визита в Осу."Когда большая масса людей, естественно, что на месте размещения могли возникнуть определенные сложности. Сейчас эти сложности преодолены. Мы четко понимает, что люди сыты, в тепле, них проходит процесс боевого слаживания, подготовки, будем дальше следить за этим. Сейчас идет работа, чтобы дополнительно обеспечить людей обмундированием, у кого его нет - имеется в виду рекомендованного военкоматом, что может быть сверху от того, что обеспечило государство, это те же самые спальные мешки, пенки, дополнительное какое-то оборудование. Сейчас работаем с предприятиями, в скором будущем всё обеспечим, сделаем так, чтобы люди имели все необходимое. Министр Батмазов съездит еще в Тюменскую область, посмотрит, как пермяки располагаются там. Вчера в рамках визита в Москву разговаривал с губернатором Тюменской области - обсудил, как обеспечивается там размещение жителей Пермского края. Пока каких-то сложных проблем нет, все организовано на самом высоком уровне", - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.