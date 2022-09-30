Работа ГТРК "Пермь" победила на Всероссийском фестиваль в Тарусе

В Тарусе Калужской области проходит XVI Фестиваль телевизионных фильмов и программ "Берега". В нем участвуют федеральные и региональные телекомпании, а также независимые авторы и авторские коллективы, производящие телевизионные фильмы, программы и сюжеты. Цель творческого смотра - содействовать сохранению духовно-нравственных, этических ценностей, составляющих основу самобытности населяющих Россию народов, созданию и распространению телевизионных фильмов и программ патриотической, историко-культурной тематики. Организаторами выступают филиал "ВГТРК" ГТРК "Калуга" и администрация Тарусского района при патронате ВГТРК.
В этом году в номинации "Специальный репортаж" победила работа "Пермский посикунчик" ГТРК "Пермь". Фильм журналиста Владимира Черноусова рассказывает о рецептах, происхождении и названии этого уникального пермского блюда.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми наградили лауреатов стипендии "Юное дарование"
В Перми состоялся марафон "Дума-онлайн"
В Прикамье работают профильные школы при вузах
Минтербез: о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации
«Мы вас ждем здоровыми и невредимыми». С краевого сборного пункта отправился четвертый эшелон с мобилизованными
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.09.2022
Отопление во всех жилых домах Пермского края должно появиться через неделю
Пермяки напишут «Литературный диктант»
Мобилизованным разрешили регистрировать брак в день подачи заявления
В Краснокамске состоялась отправка жителей по частичной мобилизации
Добавить комментарий: