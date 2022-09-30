В Прикамье расширены меры поддержки на газификацию
В течение 2022-2024 гг. этой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 3 тыс. жителей Прикамья. Она будет предоставляться территориальными управлениями министерства социального развития Пермского края в заявительном порядке.
Новую льготу смогут получить следующие категории жителей:
- инвалиды и пенсионеры, в том числе дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для пенсионеров;
- семьи, имеющие детей-инвалидов, а также многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском краем на душу населения;
- семьи с детьми, имеющие статус малоимущих.
«На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 88 млн руб. на 2022-2024 гг. При этом размер материальной помощи будет составлять не более 31 146 руб. Данная мера поддержки предоставляется единовременно.
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