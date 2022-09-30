В Прикамье расширены меры поддержки на газификацию

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с 7 октября этого года жители региона, признанные нуждающимися, смогут получать еще один вид материальной помощи в рамках догазификации домовладений. Она касается компенсации расходов на проектирование, строительство и подключение газового оборудования от цокольного ввода (внутри дома). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Прикамья.В течение 2022-2024 гг. этой мерой поддержки смогут воспользоваться порядка 3 тыс. жителей Прикамья. Она будет предоставляться территориальными управлениями министерства социального развития Пермского края в заявительном порядке.Новую льготу смогут получить следующие категории жителей:- инвалиды и пенсионеры, в том числе дети защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для пенсионеров;- семьи, имеющие детей-инвалидов, а также многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском краем на душу населения;- семьи с детьми, имеющие статус малоимущих.«На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 88 млн руб. на 2022-2024 гг. При этом размер материальной помощи будет составлять не более 31 146 руб. Данная мера поддержки предоставляется единовременно.