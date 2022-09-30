В Перми наградили лауреатов стипендии "Юное дарование"
Понимание и любовь к музыке к ученику «Хоровой капеллы мальчиков» Кириллу Трапезникову пришли не сразу. Сюда его за руку привела бабушка, здесь он стал одним из лучших. Любимое произведение – «Восьмой этюд Шопена».
Два часа в день, играл бы больше — но учебу в обычной школе никто не отменял. Так что преодоление и признание одаренных детей стали ключевыми словами на торжественной церемонии вручения ежегодной стипендии администрации Перми «Юное дарование».
Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "Самое главное, нам нужно поддержать талантливых ребят, они артисты, а для любого артиста важно признание. Ведь он себе во многом отказывает. Они же маленькие дети, ему нужно погулять на улице, в компьютерные игры поиграть".
Церемония, безусловно, солидная, но создана для детей. И сегодня на сцене музыканты, киносъемки, объявление номинаций и именами победителей в конвертах.
И номинация вне конкурса — «Единственные и неповторимые», это преподаватели, приведшие своих воспитанников к успеху. Вместе с родителями, конечно.
Ирина Бояршинова, преподаватель детской хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков»: "Тут и силы и время нужно всем — и ученику, и педагогу, и родителям".
Стипендия «Юное дарование» присуждается каждый год с 2009 года, неизменно — одаренным детям в хореографическом, изобразительном, театральном, музыкальном искусстве. Цель простая, но высокая — дать стимул и дальше заниматься любимым делом.
Маргарита Вершинина, стипендиат: "Выигрыш это в первую очередь серьезная мотивация для развития и поступления в лучшие музыкальные учреждения".
Критерий для отбора лучших один — участие и победы в конкурсах, фестивалях, выставках любого уровня. В этом году 20 лауреатов из разных художественных и музыкальных школ получили признание и стипендию на весь учебный год.
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