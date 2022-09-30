В Перми состоялся марафон "Дума-онлайн". В течение всего дня на вопросы жителей в городском call-центре отвечали депутаты. С 10.00 до 17.00 поступило около сотни звонков - от традиционных проблем с уборкой и благоустройством дворов до самых точечных.Дому на Одоевского, 27 больше 50 лет. Юлия Рожкова живет здесь недавно. За недолгое время люди успели отремонтировать подъезды. Настало время работ во дворе.Юлия Рожкова: "Сегодня прошла прямая линия, решили не упускать возможности обратиться. Надеемся, что всё-таки нас услышат, и на следующий год у нас будет новый красивый двор".Речь идет о марафоне прямых линий "Дума онлайн". Со своей проблемой жильцы дома в Индустриальном районе обратились к депутатам напрямую.- Мы на протяжении трёх лет подаём заявку на благоустройство придомовой территории. Хотелось бы уточнить - имеем ли мы шанс на получение средств для этих целей?На вопросы пермяков в таком формате народные избранники отвечают уже в восьмой раз. В ситуации с домом на Одоевского помогает разобраться спикер Думы Дмитрий Малютин.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Сотрудник прибудет с моими помощниками, проговорим объем работ, который вы планируете, дальше этот объем работ осметим. Для того чтобы попасть в план на работы благоустроительные на 2023 год".Всего около ста вопросов и предложений. В течение дня — с 10.00 утра до 17.00 часов вечера — депутаты принимали заявки от жителей на любую тематику. От традиционных проблем с уборкой и благоустройством дворов до самых точечных.Алексей Овчинников, депутат Пермской городской Думы: "Смысл есть, его видят и депутаты, и жители нашего города. Это очень удобный формат, человеку не нужно ехать на приём и тратить своё время. Он может сделать это онлайн. Позвонить и решить свой вопрос".Вот один из результатов. Во дворе на Мира, 47 благодаря инициативе жильцов и комплексной программе благоустройства заасфальтировали дорогу и оборудовали парковку.Решить вопрос на прямой линии можно еженедельно. В call-центре дежурят не только депутаты, но также представители городской администрации и государственных структур — Пенсионный фонд, ГУВД, прокуратура.Тем временем, жильцы дома по Одоевского уже определились с масштабом работ в своем дворе — предстоит асфальтирование, кронирование деревьев, установка детской площадки. Юлия Рожкова надеется, общими усилиями эта задача будет достигнута.