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В Прикамье работают профильные школы при вузах
Анна Тиунова, ученица Политехнической школы ПНИПУ: "Мечта - стать экспертом ядерной безопасности, я узнала, что в Перми можно выучиться по этой профессии только в политехе".
В первый набор школы попали пока 50 человек со всего края. Всего два направления — инженерное и физико-математическое. Но само преподавание это уже совсем не школьный уровень. Индивидуальный подход, дополнительные языки, возможность заниматься полноценной научной деятельностью со студентами и преподавателями.
Татьяна Останина, директор Политехнической школы ПНИПУ: "Естественно, они пользуются всей инфраструктурой, они пользуются лабораториями, преподаватели, которые ведут занятия — это вузовские преподаватели".
Политехническая школа расположена на втором этаже одного из корпусов вуза. Вот и получается, что профильный класс - самый простой способ перейти со средней ступени образования к высшей, достаточно просто спуститься или подняться по лестнице.
На заседании регионального правительства новый образовательный краевой проект сегодня также в центре внимания. Всего в Прикамье с первого сентября открылись три профильные школы. Кроме политеха, своей подготовительной базой обзавелись классический университет и Высшая школа экономики. Всего около 200 человек тех, кто сразу после 9 класса определил для себя основные планы на будущее.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Главное — это осознанный выбор профессии и место будущей работы, а для этого надо поступать в определенный вуз, и вот с вузом ребята точно определились".
Личными планами, однако, лучше делиться в неформальной обстановке. Вот и губернатор на встрече с учащимися политехнической школы высказал свой взгляд на будущее прикамского образования.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край — это один из тех регионов, где можно закончить один из лучших вузов страны и поступить на специальность, которой можно гордиться, будешь ли строить двигатели, участвовать в процессе разработки. Жить, работать в Пермском крае — это модно".
Так что профильные школы при вузах будут только расти. Политехническая, к примеру, на будущий год набирает уже 125 учеников. Начать готовиться к поступлению лучше прямо сейчас.
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