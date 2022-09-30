В Прикамье работают профильные школы при вузах

На заседании краевого правительства обсудили новый образовательный проект "Профильные школы при вузах". Их нынче в Перми открылось три - Политех, классический университет и Высшая школа экономики. Сюда уже поступило около 200 школьников со всего Прикамья.В Пермской политехнической школе очередной урок по китайскому языку. Для Анны Тиуновой из Верещагино это большой прогресс. Пройдя многоступенчатые испытания, девушка стала ученицей профильной школы при Пермском политехе и немного приблизилась к своей мечте.Анна Тиунова, ученица Политехнической школы ПНИПУ: "Мечта - стать экспертом ядерной безопасности, я узнала, что в Перми можно выучиться по этой профессии только в политехе".В первый набор школы попали пока 50 человек со всего края. Всего два направления — инженерное и физико-математическое. Но само преподавание это уже совсем не школьный уровень. Индивидуальный подход, дополнительные языки, возможность заниматься полноценной научной деятельностью со студентами и преподавателями.Татьяна Останина, директор Политехнической школы ПНИПУ: "Естественно, они пользуются всей инфраструктурой, они пользуются лабораториями, преподаватели, которые ведут занятия — это вузовские преподаватели".Политехническая школа расположена на втором этаже одного из корпусов вуза. Вот и получается, что профильный класс - самый простой способ перейти со средней ступени образования к высшей, достаточно просто спуститься или подняться по лестнице.На заседании регионального правительства новый образовательный краевой проект сегодня также в центре внимания. Всего в Прикамье с первого сентября открылись три профильные школы. Кроме политеха, своей подготовительной базой обзавелись классический университет и Высшая школа экономики. Всего около 200 человек тех, кто сразу после 9 класса определил для себя основные планы на будущее.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Главное — это осознанный выбор профессии и место будущей работы, а для этого надо поступать в определенный вуз, и вот с вузом ребята точно определились".Личными планами, однако, лучше делиться в неформальной обстановке. Вот и губернатор на встрече с учащимися политехнической школы высказал свой взгляд на будущее прикамского образования.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край — это один из тех регионов, где можно закончить один из лучших вузов страны и поступить на специальность, которой можно гордиться, будешь ли строить двигатели, участвовать в процессе разработки. Жить, работать в Пермском крае — это модно".Так что профильные школы при вузах будут только расти. Политехническая, к примеру, на будущий год набирает уже 125 учеников. Начать готовиться к поступлению лучше прямо сейчас.