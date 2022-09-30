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Минтербез: о призыве оповещено 100% граждан, подлежащих мобилизации
В региональном Министерстве территориальной безопасности заявили, что в Пермском крае оповестили все 100 процентов жителей, подлежащих частичной мобилизации. Завершить отправку планируют до 1 октября.
"В целом о призыве оповещено сто процентов граждан, подлежащих мобилизации. С 26 сентября проводятся мероприятия по доставке призванных по мобилизации на сборной пункт краевого военного комиссариата. Отправку мобилизованных в Тюменскую и Свердловскую область для обучения и специальной подготовки запланировано закончить до 1 октября", - сообщил Виктор Батмазов, министр территориальной безопасности Пермского края.
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