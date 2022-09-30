«Мы вас ждем здоровыми и невредимыми». С краевого сборного пункта отправился четвертый эшелон с мобилизованными

С краевого сборного пункта сегодня отправился уже четвертый эшелон с призванными в рамках частичной мобилизации. Предыдущие три уехали в учебный центр в Елани Свердловской области, сегодняшний и завтрашний - в Тюменскую область. Как прошли проводы?На плацу краевого сборного пункта мобилизованные в четвертый эшелон. Дениса призвали по повестке из Орды. Собирался по выданному в военкомате списку: медикаменты для первой помощи, посуда, термобелье, паек на пару дней в дорогу, плащ-палатка. Говорит, опыт есть, служил в Грозном.

Денис: "Я уже знаю, как это все, к чему идут, как собираться, есть небольшой боевой опыт".

Автобусы в Пермь приезжают со всего края. В строю мобилизованные из Губахи, Осы, Березников.

Предыдущие эшелоны отправлялись на автобусах в учебный центр в Свердловскую область, в Елань. Туда, по поручению губернатора, для проверки условий размещения завтра отправится министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов. Этот и следующий - в Тюмень, уже на поезде. Там мобилизованные пробудут в пределах месяца для прохождения обучения и боевого слаживания.

На плацу очень холодно и ветрено, поэтому здесь развернули полевую кухню. Согреться горячим чаем здесь может любой желающий.

Как заявлено, в дороге резервистов сопровождает врач, с собой выдают воду и минимальный продуктовый набор. В этом эшелоне с мужчинами поедет и гитара. Для поднятия боевого духа.

Свои напутствия отправляющимся дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин губернатор Пермского края: "Уверен, что весь регион сейчас мысленно вместе с вами. Все жители желают вам всего наилучшего и, конечно же, возвращения домой. Со своей стороны так же хочу пожелать вам сил, терпения, мужества и удачи. Помните, что мы вас ждем здоровыми и невредимыми".

Поезд с резервистами прибудет в Тюмень уже завтра. Там в первые сутки им должны выдать сухой паек, воду и форму. Часть разместят в казармах, часть в палатках. А пока автобусы не тронулись, на пермском плацу мужчины делают памятные фото.