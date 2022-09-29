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Пермяки напишут «Литературный диктант»
Участники, победители и отличники диктанта получат дипломы и сертификаты. В течение трех рабочих дней после проведения мероприятия все площадки размещают правильные ответы на официальных сайтах учреждений и публикуют отчет по итогам проведения диктанта. Награждения отличившихся состоится 6 октября.
Впервые акция «Литературный диктант» состоялась в 2021 году. Сегодня к ней присоединилось 200 площадок из 6 стран. Организатором мероприятия является Мурманская областная научная библиотека.
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