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Пермяки напишут «Литературный диктант»

В столице Прикамья пройдет акция в поддержку книги и чтения «Литературный диктант» (12+). Событие состоится в четверг, 29 сентября, в 13.00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького (ул. Ленина, 70). Принять участие в нем может любой желающий вне зависимости от гражданства, возраста и образования. Диктант включает 20 вопросов, посвященных русской литературе от классики до современности. Они делятся на две части: тестовые задания с вариантами ответа и вопросы, где необходимо прописать подробный ответ самому. На всю работу отводится 60 минут.
Участники, победители и отличники диктанта получат дипломы и сертификаты. В течение трех рабочих дней после проведения мероприятия все площадки размещают правильные ответы на официальных сайтах учреждений и публикуют отчет по итогам проведения диктанта. Награждения отличившихся состоится 6 октября.
Впервые акция «Литературный диктант» состоялась в 2021 году. Сегодня к ней присоединилось 200 площадок из 6 стран. Организатором мероприятия является Мурманская областная научная библиотека.

Опубликовано: 29.09.2022 в 09:35 в рубрике - Вести Пермь

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