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Мобилизованным разрешили регистрировать брак в день подачи заявления
Федеральная служба судебных приставов сообщает, что в отношении тех, кто призван в рамках частичной мобилизации, будут приостановлены все исполнительные производства. Заявление должник может написать на любом сборном пункте военного комиссариата.
ЗАГС Пермского края информирует, что все призванные в рамках частичной мобилизации могут зарегистрировать брак в день подачи заявления, без ожидания в месяц.
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