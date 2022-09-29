Отопление во всех жилых домах Пермского края должно появиться через неделю
В селе Северный Коспаш возводят новую современную котельную.
Старая котельная здесь функционирует с 1953 года, здание и оборудование давно износилось. Еще один нюанс - объект рассчитан на снабжение теплом населения в 10 тысяч человек, по факту здесь проживает всего тысяча, а значит, природного газа тратиться в 10 раз больше, чем нужно.
Игорь Пихтовников, заместитель главы г. Кизел: "Уйдем от перетопа, это меньшее расходование ресурса природного газа и качественно подавать тепловую энергию потребителям".
Для новой котельной уже залит фундамент, сейчас завозят котловое оборудование и дополнительные материалы. Здесь все будет сделано по современным стандартам - персонал не потребуется, отслеживать работу специалисты будут в режиме онлайн круглосуточно.
Модернизация систем теплоснабжения в Пермском крае подходит повсеместно, в том числе и в отдаленных территориях. Так, в следующем году в пяти муниципалитетах на эти цели выделят 160 млн рублей.Начало отопительного сезона в муниципалитетах обсудили на заседании совета глав под председательством губернатора Дмитрия Махонина. О том, как обстоят дела в регионе, отчитался министр ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "В текущем году к осенне-зимнему периоду у нас подготовлено 1428 единиц источников тепловой энергии, 3400 километров тепловых сетей, водопроводных порядка 9 тысяч километров, электрических сетей более 52 тысяч километров".
На подготовку к отопительному сезону в этом году выделено более 5 млрд рублей. В том числе 15 «проблемным» муниципалитетам выделено более 100 млн рублей дополнительно из краевого бюджета. В большинстве территорий работы уже завершены или закончатся. В их числе Чернушинский, Сивинский, Александровский, Октябрьский, Кизеловский, Пермский, Ординский, Чусовской, Губахинский, Юсьвинский и Краснокамский округа.
В 2023 году за счет краевого бюджета планируют построить 7 новых блочных модульных котельных.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Рассчитываем, что эти средства будут потрачены эффективно, и мы запустим системы теплоснабжения бесперебойно и обеспечим прохождение осенне-зимнего периода на должном уровне".
К слову, в муниципалитетах тепло начали подавать с 15 по 20 сентября. В дома оно поступает в среднем в течение 2-3 недель.
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