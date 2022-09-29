В Краснокамске состоялась отправка жителей по частичной мобилизации

В Краснокамске сегодня днем состоялась отправка жителей, призванных в рамках частичной мобилизации. Порядка 50 человек на автобусе поехали на краевой сборный пункт военного комиссариата, который находится в Перми. С собой взяли все самое необходимое. Денис: "Полностью обмундирование все с собой взял на всякий случай. В повестке написано еду на два дня и все. Я собрался сам сразу, да и все".

На краевой сборный пункт военного комиссариата мобилизованные прибывают со всего Пермского края. Отсюда уже централизованными колоннами автобусов все едут дальше, в специальный центр. Там проходят обучение и боевое слаживание в пределах месяца.

Александр: "Мысли позитивные. Родина позвала - надо идти. Дома вся семья. Вся семья тут, так что все отлично будет".