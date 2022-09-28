«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.09.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.09.2022
В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №17 и №74
Спасатели Прикамья готовятся к соревнованиям «Вертикальный вызов»
Жильцы дома по ул. Пушкарской,90 жалуются на грязную воду
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Пермь в пятый раз примет фестиваль Мартина МакДонаха
Обновленный 66-й квартал эспланады планируется открыть в конце октября
В Перми по ул. Якутской бегал лось
В Перми по ул. Якутской бегал лось
В Перми временно перенесли автобусную остановку «Улица Хохрякова»
В Перми временно перенесли автобусную остановку «Улица Хохрякова»
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 1 115 человек
В Перми работает выставка-продажа "Регионы России"
С начала года вертолет санавиации совершил 147 вылетов
В Лысьве прошел фестиваль «Созвездие двух Туфанов»
Депутаты городской Думы передали несколько участков из муниципальной собственности в краевую
Власти Юрлинского округа представили комплексный план развития территории
В Перми завершилось голосование на референдумах
Губернатор поручил главам держать вопросы запуска тепла на личном контроле
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2022
В Кудымкаре суд оштрафовал женщину за ложный донос на мужа
Пермский край может принять Чемпионат России по кикбоксингу
Прикамские аграрии смогут получить субсидию за студентов-практикантов
В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии на Красавинском мосту
В Перми открылась городская ярмарка ко Дню пожилого человека
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Спасатели Прикамья готовятся к соревнованиям «Вертикальный вызов»
С начала года вертолет санавиации совершил 147 вылетов
Депутаты городской Думы передали несколько участков из муниципальной собственности в краевую
В Перми завершилось голосование на референдумах
Губернатор поручил главам держать вопросы запуска тепла на личном контроле
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.09.2022
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